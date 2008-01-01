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В июне 1941-го
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В июне 1941-го (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2008, В июне 1941-го. 4 серия
12+

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Сюжет

Лейтенант Буров возвращается из увольнения на белорусскую погранзаставу «Дамба», окруженную немецкими войсками и поляками-русофобами, которые отказываются помогать советским солдатам. Герою суждено пережить и личную драму – отец его возлюбленной Ханны ненавидит Бурова, как и всех русских.

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