WinkСериалыВ голубую бездну1-й сезон3-я серия
В голубую бездну (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.32021, В голубую бездну. Серия 3
Документальные, Приключения12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Документальный сериал про подводные течения, которые регулируют жизнь нашей планеты на протяжении миллионов лет — от разнообразия биологических видов до погодных условий. Создатели сериала рассказывают об этих невидимых артериях Земли на примере Восточно-Австралийского течения.
Сериал В голубую бездну 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.