5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 17 серия 1 смотреть онлайн

В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной деятельности. «В дурном обществе». I и II главы
В. Г. Короленко
На этом уроке вы рассмотрите основные мотивы творчества В.Г. Короленко, начнeте своe знакомство с повестью В дурном обществе, узнаете историю создания некоторых образов в повести, проанализируете первые две главы произведения.

