В дикой природе с Беаром Гриллсом (сериал, 2017) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Вместе с известным путешественником в опасный поход в забытые богом места отправятся всемирные знаменитости. Это двухдневное путешествие один на один с Гриллсом должно запомниться им на всю жизнь.



От затяжных прыжков с парашютом в Катскильских горах и спуска с отвесных скал в Юте до похода в бурю под проливным дождем в Шотландии - каждому участнику придется постараться, чтобы успешно закончить путешествие.

