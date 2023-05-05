В дикой природе с Беаром Гриллсом. Сезон 3. Серия 7
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В дикой природе с Беаром Гриллсом
3-й сезон
7-я серия

В дикой природе с Беаром Гриллсом (сериал, 2016) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

9.02016, Running Wild with Bear Grylls
Драма, Боевик18+

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О сериале

Вместе с известным путешественником в опасный поход в забытые богом места отправятся всемирные знаменитости. Это двухдневное путешествие один на один с Гриллсом должно запомниться им на всю жизнь.

От затяжных прыжков с парашютом в Катскильских горах и спуска с отвесных скал в Юте до похода в бурю под проливным дождем в Шотландии - каждому участнику придется постараться, чтобы успешно закончить путешествие.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, ТВ-шоу, Боевик, Приключения, Драма, Реалити - шоу
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb