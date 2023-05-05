В дикой природе с Беаром Гриллсом (сериал, 2015) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
9.02015, Running Wild with Bear Grylls
Документальный, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вместе с известным путешественником в опасный поход в забытые богом места отправятся всемирные знаменитости. Это двухдневное путешествие один на один с Гриллсом должно запомниться им на всю жизнь.
От затяжных прыжков с парашютом в Катскильских горах и спуска с отвесных скал в Юте до похода в бурю под проливным дождем в Шотландии - каждому участнику придется постараться, чтобы успешно закончить путешествие.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Документальный
Время38 мин / 00:38
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb