В дикой природе с Беаром Гриллсом. Серия 10
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В дикой природе с Беаром Гриллсом
1-й сезон
10-я серия

В дикой природе с Беаром Гриллсом (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.02020, Running Wild with Bear Grylls
Приключения, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вместе с известным путешественником в опасный поход в забытые богом места отправятся мировые знаменитости. Это двухдневное путешествие один на один с Гриллсом должно запомниться им на всю жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, ТВ-шоу, Боевик, Приключения, Драма, Реалити - шоу
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb