5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 10 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке вы узнаете о детстве и творческом пути В.А. Жуковского, узнаете, в чeм заключается новаторство писателя, познакомитесь с его произведением Спящая царевна, проанализируете его, проведeте сравнительный анализ сказок Жуковского и Шарля Перро, рассмотрите роль Василия Жуковского в русской литературе.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

