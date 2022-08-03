5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 10 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ЛитератураВ.А.Жуковский-сказочникВ. А. Жуковский: детство и начало творчества. Сказка «Спящая царевна». Герои литературной сказки
В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Сказка «Спящая царевна». Герои литературной сказки
На этом уроке вы узнаете о детстве и творческом пути В.А. Жуковского, узнаете, в чeм заключается новаторство писателя, познакомитесь с его произведением Спящая царевна, проанализируете его, проведeте сравнительный анализ сказок Жуковского и Шарля Перро, рассмотрите роль Василия Жуковского в русской литературе.
