Узнай меня, если сможешь (сериал, 2014) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
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О сериале
Илья Авдеев – молодой юноша, который влюблен в девушку по имени Алиса. Однако, ее отец желает, чтобы дочь кокетничала с богатенькими толстосумами, чтобы потом вымогать с них деньги за совращение несовершеннолетней. Алисе приходится подчиняться отцу из-за того, что ее сестра больна лейкемией. В это время Авдеев по ложному обвинению за убийство охранника и ограбление игрового казино оказывается в тюрьме.
Официальная версия гласит, что Илья погиб в тюрьме. А на деле, он проходит через пластическую операцию, выйдя на свободу с новым лицом. Теперь у него новое имя – Никита Громов, и теперь он под опекой одного из криминальных авторитетов – Романа Архипова. Архипов планирует использовать парня в качестве орудия мести, да и сам парень не против отомстить.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алексей
Гусев
- ЕГРежиссёр
Егор
Грамматиков
- Актриса
Евгения
Лоза
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Тимур
Ефременков
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Борис
Щербаков
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- Актёр
Сергей
Жигунов
- ДНАктёр
Дмитрий
Никонов
- АКСценарист
Анастасия
Касумова
- ИТСценарист
Игорь
Ткаченко
- ЕФСценарист
Евгений
Фролов
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ПКХудожник
Петр
Корягин
- АКМонтажёр
Андрей
Косинский
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик