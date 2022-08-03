Ужесточение политического режима
Wink
Детям
11 класс. История России
Новый курс России. 2000 - 2008 гг
Ужесточение политического режима

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

6.52020, Ужесточение политического режима
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Этот видеоурок посвящен теме Ужесточение политического режима. На занятии все желающие смогут узнать о том, как государственная власть пыталась привести в порядок страну в конце 90-х годов. Учитель расскажет о том, какие последствия имел кризис 1998 года, о связанной с ним чехарде министров, исчерпании экономических ресурсов страны и методах борьбы с кризисом.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг