WinkДетям11 класс. История РоссииНовый курс России. 2000 - 2008 ггУжесточение политического режима
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн
6.52020, Ужесточение политического режима
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Этот видеоурок посвящен теме Ужесточение политического режима. На занятии все желающие смогут узнать о том, как государственная власть пыталась привести в порядок страну в конце 90-х годов. Учитель расскажет о том, какие последствия имел кризис 1998 года, о связанной с ним чехарде министров, исчерпании экономических ресурсов страны и методах борьбы с кризисом.
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