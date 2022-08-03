Этот видеоурок посвящен теме Ужесточение политического режима. На занятии все желающие смогут узнать о том, как государственная власть пыталась привести в порядок страну в конце 90-х годов. Учитель расскажет о том, какие последствия имел кризис 1998 года, о связанной с ним чехарде министров, исчерпании экономических ресурсов страны и методах борьбы с кризисом.



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