УЖЕ подвязать виноград или обратно укрывать???
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Сергей Дачник
1-й сезон
90-я серия

Сергей Дачник (сериал, 2021) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн

2021, УЖЕ подвязать виноград или обратно укрывать???
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Сюжет

Канал для дачников о выращивании экзотических и традиционных плодово-ягодных растений на своeм участке, с моим подходом и опытом, учитывая местные особенности климатических условий, а так-же о заготовке продуктов, консервировании и о загородной жизни.

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