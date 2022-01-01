DiKA (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Дорогие друзья и подписчики, мы рады приветствовать вас на нашем канале DiKA! Наш проект приглашает вас отправиться в путешествие и узнать, как отдыхают дикари по всему миру. Мы покажем, как выжить на необитаемом острове, устроить вик-энд в пустыне и покорить горы в заснеженной Сибири. У нас впереди много экстрима, сумасшедших приключений и фантастических эмоций, которые мы хотим поделиться с вами. На нашем канале вы найдете много интересных и полезных советов, а также увидите много прекрасных мест, которые заставят вас мечтать о новых путешествиях. Оставайтесь с нами и будьте нашими верными друзьями в этом увлекательном путешествии! Всегда Ваши, Денис и Алёнка. Видеоблог «DiKA» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



