Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз
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Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

7.02020, Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрено решение задач на увеличение числа в несколько раз. Учащимся предоставляется возможность в ходе выполнения заданий понаблюдать за значением выражений «увеличить на», «увеличить в», научиться выполнять рисунок и схематический чертеж к данному виду задач, потренироваться в их решении.

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