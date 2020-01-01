3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрено решение задач на увеличение числа в несколько раз. Учащимся предоставляется возможность в ходе выполнения заданий понаблюдать за значением выражений «увеличить на», «увеличить в», научиться выполнять рисунок и схематический чертеж к данному виду задач, потренироваться в их решении.



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