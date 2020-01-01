WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияУвеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
7.02020, Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
На данном уроке подробно рассмотрено решение задач на увеличение числа в несколько раз. Учащимся предоставляется возможность в ходе выполнения заданий понаблюдать за значением выражений «увеличить на», «увеличить в», научиться выполнять рисунок и схематический чертеж к данному виду задач, потренироваться в их решении.
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