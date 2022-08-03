Уважаемый старший брат. Серия 2
Wink
Сериалы
Уважаемый старший брат
1-й сезон
2-я серия
7.31991, Oniisama e...
Аниме, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Уважаемый старший брат (сериал, 1991) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Юная Нанако Мисато поступает в престижную школу для девочек «Сэйран». Она очень горда своей первой житейской победой и от души рада тому, что вместе с ней будет учиться ее ближайшая подруга Томоко Арикура. Обо всех новостях своей жизни Нанако исправно пишет названному брату – учителю начальной школы, аккуратно адресуя хронику своих удач и поражений «Уважаемому старшему брату»...

Страна
Япония
Жанр
Драма, Аниме
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уважаемый старший брат»