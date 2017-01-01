Утренний заряд с Димой Брагиным (сериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
8.72017, Morning charge with Dima Bragin
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Для того чтобы день был бодрым и продуктивным, вполне достаточно начать его с 13-тиминутной зарядки с тренером международного класса Димой Брагиным. Несложные упражнения даются в различных модификациях для любого уровня подготовки.
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