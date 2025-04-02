WinkСериалыУтреннее шоу1-й сезон1-я серия
Утреннее шоу (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Утреннее шоу. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Популярная телеведущая Алекс Леви теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера. Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон, которая ставит правду выше корпоративных связей.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- СПРежиссёр
Стэйси
Пассон
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Режиссёр
Мими
Ледер
- ТГРежиссёр
Такер
Гейтс
- ШБАктриса
Шари
Белафонте
- КПАктриса
Карен
Питтман
- Актриса
Риз
Уизерспун
- ХЛАктриса
Ханна
Ледер
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Билли
Крудап
- ВТАктриса
Виктория
Тейт
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- МДАктёр
Марк
Дюпласс
- БССценарист
Брайан
Стельтер
- СТСценарист
Скотт
Трой
- Продюсер
Дженнифер
Энистон
- КХПродюсер
Кристин
Хан
- МЭПродюсер
Майкл
Элленберг
- Продюсер
Мими
Ледер
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- НКХудожник
Нельсон
Коутс
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- ХВМонтажёр
Хенк
Ван Эген
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл