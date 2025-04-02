Утреннее шоу. Сезон 1. Серия 1
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Утреннее шоу (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Утреннее шоу. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

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О сериале

Популярная телеведущая Алекс Леви теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера. Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон, которая ставит правду выше корпоративных связей.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утреннее шоу»