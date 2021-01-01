Утраченный символ. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Утраченный символ
1-й сезон
7-я серия
8.42021, The Lost Symbol
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Утраченный символ (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Увлекательный сериал по мотивам романа Дэна Брауна о ранних годах Роберта Лэнгдона. Молодой профессор «символогии» из Гарварда Роберт Лэнгдон получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный представляется ассистентом его наставника Питера Соломона и приглашает Роберта провести лекцию в Капитолии. Прилетев в Вашингтон, Лэнгдон понимает, что угодил в ловушку некоего Малаха. Злодей похитил Соломона и теперь шантажирует его ученика, обещая пощадить наставника, если Роберт отыщет и расшифрует масонский артефакт, дарующий безграничную власть. Сумеет ли Лэнгдон найти «утраченное слово», расскажет сериал «Утраченный символ» (2021), который можно смотреть онлайн на Wink.

Сериал Утраченный символ 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утраченный символ»