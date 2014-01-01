Утопия. Сезон 2. Серия 1
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Утопия (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.52014, Utopia
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утопия»

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