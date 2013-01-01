Утопия (qa). Сезон 1. Серия 6
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Утопия (qa) (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22013, Utopia
Фантастика, Детектив18+

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О сериале

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.

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Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утопия (qa)»