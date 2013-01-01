WinkСериалыУтопия (qa)1-й сезон1-я серия
Утопия (qa) (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.12013, Utopia
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.
Сериал Утопия (qa) 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
Манден
- АГРежиссёр
Алекс
Гарсия Лопес
- Актёр
Адиль
Ахтар
- ПХАктёр
Пол
Хиггинс
- НМАктёр
Нил
Мэскелл
- ФОАктриса
Фиона
О’Шонесси
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Александра
Роуч
- Актёр
Нэйтан
Стюарт-Джарретт
- ОВАктёр
Оливер
Вуллфорд
- РГАктриса
Рут
Геммелль
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- ДКСценарист
Деннис
Келли
- МЭСценарист
Марк
Элдридж
- ДКПродюсер
Деннис
Келли
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Иванова
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- ДЛХудожник
Джейн
Левик
- ДЧМонтажёр
Дэвид
Чарап