Утопия (qa) (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Утопия (qa)
1-й сезон
1-я серия

8.12013, Utopia
Фантастика, Драма18+

О сериале

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

