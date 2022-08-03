Утиные истории (сериал, 1987) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

WinkСериалыУтиные истории1-й сезон20-я серия
1987, DuckTales
0+
Скрудж Макдак и его племянники Билли, Вилли и Дилли попадают в захватывающие приключения, из которых всегда с честью выбираются.
СтранаСША
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДТРежиссёр
Джеймс
Т. Уолкер
- АЗРежиссёр
Алан
Заслов
- АЯАктёр
Алан
Янг
- РТАктриса
Расси
Тейлор
- ЧМАктёр
Чак
МакКанн
- ТМАктёр
Теренс
МакГоверн
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ХСАктёр
Хэл
Смит
- ДГАктриса
Джоан
Гербер
- ХКАктёр
Хэмилтон
Кэмп
- ДФАктриса
Джун
Форэй
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ДССценарист
Джеффри
Скотт
- ШДСценарист
Шарман
Дивоно
- ДЭСценарист
Джек
Энварт
- ДФСценарист
Дональд
Ф. Глут
- ФВПродюсер
Фред
Вульф
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- Актриса дубляжа
Александра
Назарова
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- МПХудожник
Майкл
Перраса мл.
- РДКомпозитор
Рон
Джонс