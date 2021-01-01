Нити Истории (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

События Великой Отечественной войны, факты, интересные и необычные истории участников войны. Узнавайте о забытых сражениях войны, о героях, чьими подвигами восхищаются миллионы людей, открывайте для себя неизвестные, но очень интересные факты той эпохи! Делитесь видео с друзьями и родственниками, чтобы как можно больше людей помнили и не забывали, благодаря кому мы живем под мирным небом... "История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего" (М. Сааведра)



Сериал УСТРОЙСТВО СОВЕТСКИХ ОКОПОВ (Анимация) 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.