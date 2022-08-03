8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

На занятии мы познакомимся с преданиями как историческим жанром русской прозы. Рассмотрим классификацию преданий, узнаем, о чем они рассказывают, могут ли являться историческими документами. Прочитаем несколько преданий о Емельяне Пугачеве и о Ермаке.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

