Успеть за две недели (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2020, Two Weeks to Live
Драма, Криминал18+
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О сериале
Ким Ноукс воспитывалась матерью вдали от цивилизации, и та обучила ее навыкам самозащиты и выживания. Повзрослев, девушка решает посетить могилу отца, погибшего много лет назад при таинственных обстоятельствах. Так дикарка оказывается в большом городе, где сразу же знакомится с плохими парнями и влипает в серьезные неприятности.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал, Драма
КачествоSD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb