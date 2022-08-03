Успеть за две недели. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Успеть за две недели
1-й сезон
5-я серия

Успеть за две недели (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, Two Weeks to Live
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ким Ноукс воспитывалась матерью вдали от цивилизации, и та обучила ее навыкам самозащиты и выживания. Повзрослев, девушка решает посетить могилу отца, погибшего много лет назад при таинственных обстоятельствах. Так дикарка оказывается в большом городе, где сразу же знакомится с плохими парнями и влипает в серьезные неприятности.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb