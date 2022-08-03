Успех (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.72019, Успех. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.
Рейтинг
- Режиссёр
Павел
Руминов
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Николай
Шрайбер
- РГАктриса
Рина
Гришина
- НААктриса
Наталья
Анисимова
- Актёр
Евгений
Шелякин
- ВКАктёр
Владимир
Котов
- МРАктёр
Милош
Руминов
- Сценарист
Павел
Руминов
- СБСценарист
Сергей
Бобза
- СБПродюсер
Сергей
Бобза
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- МКПродюсер
Михаил
Кучмент
- АГХудожница
Алина
Герман
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Монтажёр
Павел
Руминов
- АММонтажёр
Анастасия
Марчукова
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- ТСКомпозитор
Тимур
Самигуллин