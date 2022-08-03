Успех (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Успех. Сезон 1. Серия 3
Успех
1-й сезон
3-я серия

Комедия, Мелодрама18+

О сериале

Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
85 мин / 01:25

