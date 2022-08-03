Ускользающая жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72018, Ускользающая жизнь. Серия 2
Детектив, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Успешный кардиохирург Альбина Виленская приходит в себя в больнице и узнает, что отец, известный адвокат, умер, лишив ее наследства, жених Игорь бесследно исчез, а сама она пыталась покончить с собой. Расследуя обстоятельства, которые привели к крушению ее жизни, Альбина снова оказывается на краю пропасти. К счастью, на ее пути появляется спаситель, с которым Альбину неожиданно многое связывает.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- ВНРежиссёр
Владимир
Нахабцев мл.
- Актриса
Глафира
Тарханова
- АНАктёр
Александр
Никитин
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актёр
Андрей
Чадов
- АПАктёр
Александр
Подобед
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- АСАктриса
Алеся
Самоховец
- СААктриса
Светлана
Аникей
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- АРСценарист
Анна
Рулевская
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИАПродюсер
Иоганна
Алексанян
- ОСПродюсер
Ольга
Серова
- ОЗПродюсер
Ольга
Земчугова
- ВШМонтажёр
Виктор
Шевцов
- ИМОператор
Игорь
Минаков
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский