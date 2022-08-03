Ускользающая жизнь. Серия 2
Ускользающая жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72018, Ускользающая жизнь. Серия 2
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Успешный кардиохирург Альбина Виленская приходит в себя в больнице и узнает, что отец, известный адвокат, умер, лишив ее наследства, жених Игорь бесследно исчез, а сама она пыталась покончить с собой. Расследуя обстоятельства, которые привели к крушению ее жизни, Альбина снова оказывается на краю пропасти. К счастью, на ее пути появляется спаситель, с которым Альбину неожиданно многое связывает.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

