Уроки жизни и вождения. Серия 4
Wink
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Уроки жизни и вождения
1-й сезон
4-я серия
8.72021, Уроки жизни и вождения. Серия 4
Мелодрамы18+

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Уроки жизни и вождения (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт, открывает школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, Анна решает проблемы и своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич Зои Сергеевны, попавшей в аварию. Мастер безупречного вождения, Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой и Ярославом – своим несостоявшимся мужем.

Сериал Уроки жизни и вождения 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки жизни и вождения»