Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт, открывает школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, Анна решает проблемы и своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич Зои Сергеевны, попавшей в аварию. Мастер безупречного вождения, Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой и Ярославом – своим несостоявшимся мужем.

