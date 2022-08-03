Уроки жизни и вождения. Серия 3
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Уроки жизни и вождения
1-й сезон
3-я серия
8.82021, Уроки жизни и вождения. Серия 3
Мелодрама18+

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Уроки жизни и вождения (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт, открывает школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, Анна решает проблемы и своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич Зои Сергеевны, попавшей в аварию. Мастер безупречного вождения, Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой и Ярославом – своим несостоявшимся мужем.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки жизни и вождения»