8.82021, Уроки жизни и вождения. Серия 1
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Уроки жизни и вождения (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт, открывает школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, Анна решает проблемы и своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич Зои Сергеевны, попавшей в аварию. Мастер безупречного вождения, Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой и Ярославом – своим несостоявшимся мужем.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Матов
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Вадим
Андреев
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- ВСАктёр
Виталий
Салий
- ВОАктёр
Владислав
Онищенко
- ИНАктриса
Инга
Нагорная
- ДПАктриса
Дарья
Плахтий
- ДМАктёр
Даниил
Мирешкин
- Актёр
Константин
Корецкий
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- АОХудожница
Алена
Остапенко
- АТОператор
Антон
Ткаченко
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков