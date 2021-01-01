WinkДетямЮлия Высоцкая1-й сезонУроки вокала, караоке и любовь к музыке | Высоцкая отвечает (18 )
Юлия Высоцкая (сериал, 2021) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн
7.32021, Уроки вокала, караоке и любовь к музыке | Высоцкая отвечает (18 )
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Сюжет
Юлия Высоцкая — заслуженная артистка Российской Федерации, телеведущая, создатель сети кулинарных студий и автор более 20 книг по кулинарии. Придумала современную домашнюю кухню, основанную на локальных продуктах, соединив русские кулинарные традиции с кухней других стран. На канале Юлии Высоцкой вы найдете множество интересных и простых рецептов, яркое кулинарное шоу #сладкоесолeное, а также секреты красоты и правильного питания, увлекательные путешествия и разговоры обо всем в проекте «Мне это нравится!».
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