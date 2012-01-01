Уроки рисования. Сезон 1. Серия 19
Wink
Детям
Уроки рисования
1-й сезон
19-я серия
8.62012, How To Draw?
Мультсериалы, Семейные12+


Этот сериал пока недоступен

Уроки рисования (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Сюжет

Весёлые ребята Зеп, Тебо и Франциск знают всё об изобразительном искусстве и с радостью делятся своими знаниями со зрителем. Что и чем рисовали первые люди? Как развивалось рисование? Как самому научиться рисовать?

Сериал Уроки рисования 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.4 КиноПоиск