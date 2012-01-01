Уроки рисования (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

WinkДетямУроки рисования1-й сезон18-я серия
8.62012, How To Draw?
Мультсериалы, Семейный12+
О сериале
Весёлые ребята Зеп, Тебо и Франциск знают всё об изобразительном искусстве и с радостью делятся своими знаниями со зрителем. Что и чем рисовали первые люди? Как развивалось рисование? Как самому научиться рисовать?
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Мультсериалы
Время2 мин / 00:02
