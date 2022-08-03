Уроки для детей. Треугольник и круг. Развивающие мультики
Wink
Детям
Первый Детский
1-й сезон
Уроки для детей. Треугольник и круг. Развивающие мультики

Первый Детский (сериал, 2020) сезон 1 серия 448 смотреть онлайн

7.62020, Уроки для детей. Треугольник и круг. Развивающие мультики
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На канале Первый Детский собрана большая коллекция развивающих мультиков и видео для детей. Вместе с нами ваш малыш легко выучит буквы, цифры, цвета, геометрические фигуры, научится лепить из пластилина, петь и даже делать утреннюю гимнастику. Нас ждут экскурсии в музеи и зоопарки, интересные опыты и игры. Наша видеотека пополняется каждый день. Давайте играть и учиться вместе!

Жанр
Блог
Время
3 мин / 00:03

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