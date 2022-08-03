Урок (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Урок. Сезон 1. Серия 2
7.42022, The Lesson
Драма18+

Отмеченная на фестивале сериалов в Каннах израильская социальная драма о конфликте учителя и ученицы, который разрастается до масштабов всей страны. Школьный учитель Амир предлагает уменьшить наказание своей ученице Лиан, если та предложит интересную тему для классного обсуждения. Ее предложение скандальное — она отмечает, что израильские женщины подвергаются харассменту в общественных бассейнах со стороны арабов, которые считают неприличным видеть их без верхней одежды. Когда Амир спрашивает, как Лиан предлагает решить эту проблему, девушка настаивает, что арабам нужно закрыть доступ к бассейнам. Учитель полагает, что такой путь невозможен, и это сразу же разделяет класс на два лагеря. Позже Лиан выкладывает запись обсуждения в соцсети, что становится началом настоящего политического противостояния. К чему это приведет, расскажет сериал «Урок» (2022), который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн.

Страна
Израиль
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb