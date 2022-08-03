Урок истории. Рим. Сезон 2. Это были слова Марка Туллия Цицерона
Wink
Сериалы
Урок истории
2-й сезон
3-я серия

Урок истории (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2019, Урок истории. Рим. Сезон 2. Это были слова Марка Туллия Цицерона
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ток-шоу переводчика и автора одноименной книги Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В студию к ведущему приходят специалисты в области истории и обсуждают ее самые интересные и неоднозначные страницы. В каждом выпуске ― новая тема и новый повод для полемики в поисках ответов на сложные вопросы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг