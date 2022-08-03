Урок истории (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Ток-шоу переводчика и автора одноименной книги Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В студию к ведущему приходят специалисты в области истории и обсуждают ее самые интересные и неоднозначные страницы. В каждом выпуске ― новая тема и новый повод для полемики в поисках ответов на сложные вопросы.

