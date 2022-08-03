WinkСериалыУрок истории2-й сезон3-я серия
Урок истории (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
2019, Урок истории. Рим. Сезон 2. Это были слова Марка Туллия Цицерона
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ток-шоу переводчика и автора одноименной книги Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В студию к ведущему приходят специалисты в области истории и обсуждают ее самые интересные и неоднозначные страницы. В каждом выпуске ― новая тема и новый повод для полемики в поисках ответов на сложные вопросы.