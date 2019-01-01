Урок истории. Рим. Сезон 1. Таран коснулся стены
Wink
Сериалы
Урок истории
1-й сезон
5-я серия

Урок истории (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, Урок истории. Рим. Сезон 1. Таран коснулся стены
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ток-шоу переводчика и автора одноименной книги Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В студию к ведущему приходят специалисты в области истории и обсуждают ее самые интересные и неоднозначные страницы. В каждом выпуске ― новая тема и новый повод для полемики в поисках ответов на сложные вопросы.

Сериал Урок истории 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг