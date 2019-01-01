WinkСериалыУрок истории1-й сезон6-я серия
Урок истории (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, Урок истории. Рим. Сезон 1. Эгерия
ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Ток-шоу переводчика и автора одноименной книги Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В студию к ведущему приходят специалисты в области истории и обсуждают ее самые интересные и неоднозначные страницы. В каждом выпуске ― новая тема и новый повод для полемики в поисках ответов на сложные вопросы.
Сериал Урок истории 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.