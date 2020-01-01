Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

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В лекции для родителей рассматриваются различные патологии мочеполовой систмеы у детей. Описываются симптому, сотояния, когда необходимо обратиться к врачу, эктсренные ситуации при различных заболевания: фимоз, крип�торхизм, варикоцеле и др.



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