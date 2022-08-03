5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Ураганы и смерчи
Ураганы и смерчи

Этот урок посвящен изучению темы «Ураганы и смерчи». На нем мы изучим, что собой представляют ураганы и смерчи, дадим им определение, постараемся понять механизмы их возникновения. Занятие начнем с рассмотрения природы формирования ураганов, а в конце урока вы узнаете о смерчах.

