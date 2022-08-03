Управление личными финансами (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Что делать со сбережениями? Главное — не прятать их «под подушкой». На этом курсе вы узнаете плюсы и минусы банковских карт, депозитов, акций, и пенсионных накоплений. Эксперт расскажет, куда вложить небольшие средства, как распорядиться средними суммами и во что инвестировать миллионы.

