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Управление личными финансами (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2015, Оптимизация текущих финансов
12+
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Сюжет
Что делать со сбережениями? Главное — не прятать их «под подушкой». На этом курсе вы узнаете плюсы и минусы банковских карт, депозитов, акций, и пенсионных накоплений. Эксперт расскажет, куда вложить небольшие средства, как распорядиться средними суммами и во что инвестировать миллионы.
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