Нефинансовые инструменты
Wink
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Управление личными финансами
1-й сезон
Нефинансовые инструменты

Управление личными финансами (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2015, Нефинансовые инструменты
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Что делать со сбережениями? Главное — не прятать их «под подушкой». На этом курсе вы узнаете плюсы и минусы банковских карт, депозитов, акций, и пенсионных накоплений. Эксперт расскажет, куда вложить небольшие средства, как распорядиться средними суммами и во что инвестировать миллионы.

Сериал Нефинансовые инструменты 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
9 мин / 00:09

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