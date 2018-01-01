Управление личными финансами: куда вложить деньги. Серия 5
Wink
Детям
Управление личными финансами: куда вложить деньги
1-й сезон
5-я серия

Управление личными финансами: куда вложить деньги (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, Управление личными финансами: куда вложить деньги. Серия 5
Финансы, Образовательные12+

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Сюжет

Автор курса: Тимофей Левицкий — бизнес-консультант, управляющий партнер In.Praktika.
В данном курсе, помимо теоретической части, даны практические советы и рабочие инструменты, которые вы сможете применить на практике сразу после просмотра курса. Вы узнаете о том, как определить, какая у вас миссия, как правильно поставить себе цели и как рационально использовать свое время с помощью базовых навыков тайм-менеджмента.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Финансы, Образовательные

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