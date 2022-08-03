Управление личными финансами: куда вложить деньги (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Управление личными финансами: куда вложить деньги. Серия 3
Финансы, Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: Тимофей Левицкий — бизнес-консультант, управляющий партнер In.Praktika.
В данном курсе, помимо теоретической части, даны практические советы и рабочие инструменты, которые вы сможете применить на практике сразу после просмотра курса. Вы узнаете о том, как определить, какая у вас миссия, как правильно поставить себе цели и как рационально использовать свое время с помощью базовых навыков тайм-менеджмента.