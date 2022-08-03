Управление личными финансами: куда вложить деньги. Серия 3
Wink
Детям
Управление личными финансами: куда вложить деньги
1-й сезон
3-я серия

Управление личными финансами: куда вложить деньги (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Управление личными финансами: куда вложить деньги. Серия 3
Финансы, Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Тимофей Левицкий — бизнес-консультант, управляющий партнер In.Praktika.
В данном курсе, помимо теоретической части, даны практические советы и рабочие инструменты, которые вы сможете применить на практике сразу после просмотра курса. Вы узнаете о том, как определить, какая у вас миссия, как правильно поставить себе цели и как рационально использовать свое время с помощью базовых навыков тайм-менеджмента.

Страна
Россия
Жанр
Финансы, Образовательные
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

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