Управление конфликтами (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Курс адресован всем, чья работа связана с общением. Эксперт рассмотрит 7 видов конфликтов и расскажет, почему они возникают. Вы узнаете, как извлекать пользу из конфликтных ситуаций, продуктивно общаться с коллегами и клиентам и выстраивать конструктивный диалог.



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