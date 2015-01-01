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Управление конфликтами (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2015, Конфликт ценностей
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Сюжет
Курс адресован всем, чья работа связана с общением. Эксперт рассмотрит 7 видов конфликтов и расскажет, почему они возникают. Вы узнаете, как извлекать пользу из конфликтных ситуаций, продуктивно общаться с коллегами и клиентам и выстраивать конструктивный диалог.
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