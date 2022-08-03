Уокер. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Уокер
1-й сезон
3-я серия
8.32021, Walker
Боевик, Криминал18+

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Уокер (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

В первом сезоне семейной драмы с Джаредом Падалеки крутой техасский рейнджер возвращается в город после долгого отсутствия, где пытается наладить отношения с окружающими и понять, почему умерла любимая жена. Чтобы пройти вместе с ним нелегкий путь и узнать правду, включайте сериал «Уокер» 2021 года — смотреть онлайн 1 сезон можно на Wink в подписке Amediateka.

Отслужив два года под прикрытием, Корделл Уокер наконец приезжает домой. К решению согласиться на опасную работу его подтолкнула внезапная смерть жены Эмили. Теперь ему предстоит найти общий язык с сыном и дочерью, за которыми, все это время приглядывал его брат. Скоро техасский рейнджер понимает, что наладить отношения с семьей гораздо сложнее, чем наводить порядок в городе и ловить преступников. Несмотря на внешнюю суровость, Уокер трепетно хранит память об умершей супруге. Призраки прошлого и чувство вины не дают ему оставить дело, полное тайн, а подозрения и опасения растут вместе с его желанием докопаться до обстоятельств гибели Эмили и наказать виновного.

Удастся ли Уокеру остаться на службе и узнать, кто из его родных причастен к трагедии, узнаете в семейной драме «Уокер» — 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе в подписке Amediateka.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уокер»