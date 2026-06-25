2010, Универ. Сезон 4. Серия 89
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Универ (сериал, 2010) сезон 4 серия 89 смотреть онлайн
О сериале
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги.
Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ПТРежиссёр
Петр
Точилин
- ЖКРежиссёр
Жанна
Кадникова
- ИКРежиссёр
Иван
Китаев
- РСРежиссёр
Роман
Самгин
- Актёр
Андрей
Гайдулян
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актриса
Валентина
Рубцова
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ЛБАктриса
Лариса
Баранова
- АКАктёр
Алексей
Климушкин
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- АСАктёр
Александр
Сухинин
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- ДМАктёр
Дмитрий
Михин
- КРАктриса
Карина
Реука
- Актёр
Павел
Воля
- АКАктёр
Алексей
Кантур
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Семён
Слепаков
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- МПСценарист
Максим
Пешков
- АКСценарист
Антон
Колбасов
- СНСценарист
Сергей
Нотариус
- СФСценарист
Сергей
Фирсов
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- КЗПродюсер
Константин
Золотарёв
- ЮБПродюсер
Юлия
Богданович
- ЕСПродюсер
Евгений
Соболев
- Продюсер
Максим
Вахитов
- АКПродюсер
Антон
Колбасов
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- ММХудожница
Майя
Мартьянова
- АКМонтажёр
Антон
Космин
- ЮВОператор
Юрий
Важнов
- ДВОператор
Дмитрий
Ветчинин
- Оператор
Дмитрий
Карначик
- ВБОператор
Виктор
Бормотов
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- Композитор
Дмитрий
Ланской