Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги.



Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!

