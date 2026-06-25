Универ. Сезон 4. Серия 28
Wink
Сериалы
Универ
4-й сезон
28-я серия
2010, Универ. Сезон 4. Серия 28
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Универ (сериал, 2010) сезон 4 серия 28 смотреть онлайн

О сериале

Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги.

Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Универ»